Никакой не Стас Пьеха: певца лишили настоящей фамилии по странной причине

Стас Пьеха носит фамилию своей знаменитой бабушки Эдиты Станиславовны. Однако при рождении будущему музыканту дали совсем другую фамилию, которой он лишился не без причины.

Отцом артиста является литовский музыкант Пятрас Герулис. С ним мать звезды, Илона Броневицкая, рассталась вскоре после рождения сына. Но без настоящей фамилии Стас остался вовсе не из-за расставания родителей.

Исполнительница хита «Наш сосед» оформила опекунство над внуком, а затем приняла твердое решение. Поскольку больше в роду прославленной артистки не было мужчин, она переименовала Станислава Герулиса в Станислава Пьеху — дабы продолжал семейную династию.

Звездный наследник был не рад такому повороту событий, но со временем смирился со своей участью. При этом музыканту не раз приходилось доказывать, что он сумел бы покорить отечественную эстраду и без громкой фамилии своей бабушки.