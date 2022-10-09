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Никакой не Шурик: правда об имени героя Гайдая оказалась неожиданной

9 октября 2022 11:30
Никакой не Шурик: правда об имени героя Гайдая оказалась неожиданной

Всему виной – советская цензура.

Советские цензоры часто корректировали отдельные детали или целые сцены в будущих фильмах, чтобы избежать политических скандалов. То же самое произошло и с легендарной комедией Леонида Гайдая «Операция “Ы”». Оказалось, что изначально главного героя звали вовсе не Шурик.

По задумке сценаристов Мориса Слободского и Якова Костюковского, персонаж носил имя Владик. Но Владик смутил чиновников, ведь это имя могло быть сокращением от Владлена – Владимира Ильича Ленина.

По политическим соображением называть комического героя именем вождя мирового пролетариата было нельзя, поэтому создатели придумали другое имя – так персонаж Александра Демьяненко и стал Шуриком.

Фото: Кадр из фальма "Операция «Ы» и другие приключения Шурика" (1965)
Алла Новикова
Алла Новикова
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