Никакой не Миронов: о какой семейной тайне актера не знали в СССР

Андрей Миронов еще при жизни стал легендой советского кино. Тысячи поклонников по всей стране следили за каждым его шагом, а после смерти биографы постоянно выпускают документальные работы о его жизни и творчестве. При этом мало кто догадывается, какой секрет хранил артист все годы.

Дело в том, что будущая звезда экрана родился в семье прославленных артистов эстрады Александра Менакера и Марии Мироновой. Уже в детстве Миронов понял, что мечтает пойти по стопам родителей и блистать на сцене. Но если бы он начал карьеру под своим именем, то зрители стали бы сравнивать его с отцом, а он не хотел этого. Поэтому Миронов и решил взять фамилию матери.

Родители будущего артиста сначала были против, ведь мечтали о другой карьере для своего сына. Однако со временем Миронов смог доказать свой талант, а смена фамилии помогла ему избежать ненужных сравнений. Поэтому со временем он решил не возвращаться к фамилии отца, продолжив карьеру под новым именем.