Никакой не Д'Артаньян: семейная драма Боярского способна ошарашить любого

И виной всему – не измены или вредные привычки.

Михаил Боярский счастлив рядом с актрисой Ларисой Луппиан уже почти полвека. У супругов родилось двое детей, а сейчас у них подрастают уже четверо внуков. Но в паре было все благополучно только со стороны: близкие знали, что Лариса страдает от многочисленных измен звездного мужа и его проблем с алкоголем. Также стало известно, что Луппиан и Боярский, возможно, давно не в браке.

Правду рассказала Екатерина, сестра Михаила Боярского.

Оказывается, пара развелась 37 лет назад – в год рождения дочери Елизаветы.

Но причиной разрыва стала сделка с недвижимостью, которую проворачивали супруги. Боярский развелся с женой, но лишь формально – супруги продолжали жить вместе. Жената ли чета сегодня – неизвестно.