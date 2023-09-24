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Никакой ДНК-тест не нужен: внебрачный сын и дочь Мишулина похожи как две капли воды

24 сентября 2023 08:45
Никакой ДНК-тест не нужен: внебрачный сын и дочь Мишулина похожи как две капли воды

Актриса не желает признавать брата.

Спартак Мишулин всю жизнь прожил в браке со своей любимой Валентиной. Артист ни разу не давал повода супруге усомниться в его верности. Больше чем через 10 лет после его смерти Тимур Еремеев потряс общественность и родных советского актера заявлением о том, что он его внебрачный сын.

Эти слова единственная наследница звезды Карина Мишулина приняла как вызов. В скандальных шоу она с пеной у рта защищала доброе имя отца, открещиваясь от братца-самозванца. Но народ видел то, что знаменитость отказывалась признавать, — ее поразительное сходство с новообретенным родственником.

В этом случае никакой ДНК-тест не нужен. Дети Спартака Васильевича могут враждовать сколько угодно, но это не отменяет того факта, что они похожи словно две капли воды. К слову, в США провели экспертизу, показавшую, что Еремеев не лжет. Степень его родства с Мишулиным составляет 99,8 процентов.

Никакой ДНК-тест не нужен: внебрачный сын и дочь Мишулина похожи как две капли воды
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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