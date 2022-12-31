Никакого стиля и утонченности: внешний вид Кейт Миддлтон до брака с Уильямом повергнет вас в шок

Кейт Миддлтон может посоревноваться с покойной принцессой Дианой в элегантности и женственности нарядов. Сегодня многие первые леди берут пример именно с жены принца Уильяма.

Тем не менее раньше принцесса Уэльская придерживалась другого стиля.

Вернее, он почти отсутствовал. До замужества девушка носила все что угодно. Например, в 2005 году она могла выйти на улицу в модных джинсах с низкой посадкой и обтягивающей майке, а потом появлялась в образе ковбоя и даже надевала шляпу, которая вряд ли бы впечатлила королеву. Ещё одним известным нарядом стало полупрозрачное платье. Через его ткань отчётливо виднелось нижнее белье будущей матери наследников престола.

Когда отношения с Уильямом вышли на новый уровень, Кейт пришлось поработать над своим стилем. Она безупречно выучила правила дресс-кода и теперь не допускает оплошностей.