Никакого рая в Валиноре: Джексон снял для Фродо совсем другой финал в «Возвращении короля» — Толкин перевернулся бы в гробу

Никакого рая в Валиноре: Джексон снял для Фродо совсем другой финал в «Возвращении короля» — Толкин перевернулся бы в гробу

28 января 2026 18:07
Никакого рая в Валиноре: Джексон снял для Фродо совсем другой финал в «Возвращении короля» — Толкин перевернулся бы в гробу

Представить это на большом экране — задача не из легких.

В кульминации «Возвращения короля» Питер Джексон снял не одну, а две версии финальной схватки у Роковой Горы. И альтернативная была настолько мрачной, что могла изменить восприятие всей трилогии.

Помимо каноничного исхода (где Голлум, празднуя победу, оступается и падает в лаву), режиссёр отснял вариант, в котором Фродо, ослеплённый яростью и властью Кольца, сознательно сталкивает Голлума в огонь.

«Это было настоящее убийство», – позже вспоминал Джексон о той сцене, отмечая, что съёмочная группа в тот момент всерьёз размышляла, не хочет ли зритель именно такого – «справедливого» – возмездия.

Если бы этот вариант остался в финальном монтаже, это кардинально исказило бы суть истории Толкина. Фродо – не мститель и не классический герой, а «маленький человек», чья главная борьба происходит внутри.

Никакого рая в Валиноре: Джексон снял для Фродо совсем другой финал в «Возвращении короля» — Толкин перевернулся бы в гробу

Его трагедия в том, что он, даже дойдя до цели, не в силах самостоятельно расстаться с Кольцом. Сознательное убийство, пусть и отвратительного Голлума, превратило бы его путешествие в историю падения, а не высшего испытания.

Такой финал сделал бы невозможным психологическое исцеление Фродо в Валиноре – как найти покой, будучи убийцей?

Благо, режиссёр осознал эту ошибку. В итоговой версии сохранилась напряжённая борьба, где судьба Голлума решается стечением обстоятельств, а не осознанным выбором хоббита.

И это, конечно, к лучшему: поклонники Толкина не оценили бы такой жесткий отход от канона, и культовость саги оказалась бы под угрозой.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение Короля» (2003)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
