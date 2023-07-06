«Никакого прорыва»: Балуев сделал заявление, после которого от него многие отвернутся

Александр Балуев, несмотря на свой успех в профессии, настроен категорично. Актер недоволен тем, что происходит в отечественной киноиндустрии. Звезда экрана выступил с громким заявлением, которое наверняка отвернет от него немало поклонников и коллег.

Артист порадовался тому, что из проката исчезло «американское барахло». Но что касается работы российских киношников, то тут, по мнению Балуева, гордиться нечем. Даже фильм «Вызов», о котором говорил весь мир, не реабилитировал российский кинематограф в глазах актера.

В художественном фильме, съемки которого прошли в космосе, Балуев засветился в роли генерального директора «Роскосмоса». Он признал, что премьера подобного проекта — достижение, но в корне ситуацию оно не меняет.

«Никого прорыва не вижу», — заметил Балуев в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Знаменитости по-прежнему не хватает картин, рассказывающих о жизни простых людей и посвященных теме любви. По уверению артиста, кино должно развиваться именно в этом направлении.