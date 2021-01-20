«Никакого отношения к Юле не имеет»: инсайдер опроверг слухи о тайном сыне Юлии Началовой

В некоторых СМИ рассказали о том, что ребенок певицы появился на свет, когда ее уже не стало.

Слухи о том, что у Юлии Началовой после ее смерти родился сын, кажутся совершенно нелепыми, однако авторы публикаций на эту тему описывают ситуацию весьма аргументированно и предъявляют общественности якобы достоверную информацию.

В некоторых СМИ сообщалось, что в последние годы певица встречалась с юристом Вячеславом Кудрей, который помогал ей в судебных тяжбах с бывшем мужем Александром Фроловым. Влюбленные очень хотели общего ребенка, и Юлия планировала провести процедуру ЭКО. Но поскольку у нее были проблемы со здоровьем, то попытки провести искусственное оплодотворение оказались безуспешными, а неиспользованный биоматериал остался. Вот благодаря ему и с помощью суррогатной матери якобы сын артистки и появился на свет, когда Юлии уже не стало.

По информации журналистов, сейчас мальчик живет в семье своего отца и регулярно встречается с родителями певицы и ее дочерью Верой Алдониной. Несмотря на то, что Вячеслав Кудря пытается спрятать ребенка от общественности, представителям прессы удалось запечатлеть его с сыном в окружении семьи певицы на одном из семейных торжеств и продемонстрировать, насколько ребенок похож на Началову.

«Все эти слухи — просто бред сивой кобылы. Но у Вячеслава есть сын, который появился уже после смерти певицы. И к Юлии он никакого отношения не имеет», — заметил анонимный источник Teleprogramma.pro.

Напомним, Юлия Началова несколько лет боролась с тяжелыми заболеваниями: сахарным диабетом второго типа, красной волчанкой и подагрой. Переутомления, стрессы, загруженность на работе в совокупности с осложнениями, вызванными недугами, привели к тому, что организм 38-летней певицы не справился с ними. Юлии не стало 16 марта 2019 года.