Никакого камбэка «Бригады» не будет: Безруков назвал продолжение «отвратительным» — а Саша Белый официально умер

Когда в 2012 году в прокат вышел фильм «Бригада: Наследник», многие ждали хотя бы отголоска того самого сериала начала нулевых. Но реакция оказалась совсем другой — и самой резкой была позиция человека, без которого «Бригаду» вообще невозможно представить.

Сергей Безруков отказался участвовать в продолжении и позже откровенно объяснил почему. По его словам, идея второй части была не просто неинтересной — она вызывала у него откровенное отторжение.

Актер прямо говорил, что не собирается всю жизнь оставаться Сашей Белым и «портить первое впечатление», которое сериал оставил у зрителей. Так что даже не стоит расчитывать на какой-нибудь возможный ремейк в будущем — для актера Саша Белый официально мертв.

Это не то что скучно, это уже отвратительно: мне 47 лет, а я все буду Саша Белый? Нам не нужно продолжение "Бригады".

«Бригада: Наследник» вышла спустя десять лет после оригинала, получила новый актерский состав и сместила фокус на сына Белова, выросшего за границей.

Фильм даже оказался коммерчески успешным: при бюджете 6,5 млн долларов он собрал около 7,9 млн. Но зрители разнесли картину, оставив на Кинопоиске позорные 2,6 балла.

Безруков подчеркивал, что на момент съемок сериала ему было всего 27 лет — тогда образ криминального авторитета казался вызовом. С тех пор в его карьере появились десятки совершенно разных ролей: от Есенина и Иешуа до Высоцкого. Возвращаться к прошлому ради ностальгии он счел неправильным.

О существовании второй «Бригады» многие даже не догадываются. И это понятно, ведь по мнению самого Белого, ее лучше было вообще не снимать.