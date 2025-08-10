Никакого изгнания, никаких боев: в «Гладиаторе 2» максимально переврали судьбу сына Луциллы (но иначе было нельзя)

Меню
10 августа 2025 18:36
Не хватайся историки за голову, зрелищного сиквела мы бы не дождались.

В сиквеле «Гладиатора» со зрителями знакомится взрослый Луций, которого играет Пол Мескаль. По сюжету Луцилла отправляет сына из Рима в «последний свободный город Нумидии» — Будетбеку — чтобы обезопасить. Там он женился, но план рушится: римляне во главе с генералом Марком Акацием атакуют, Луций попадает в плен, превращается в гладиатора и, конечно, на арене начинается драма. Но что пишут в учебниках?

В реальности Луций Вер II — сын Луциллы и императора Луция Вера — никогда не становился гладиатором, не жил в Африке и не совершал героических подвигов. Он умер в детстве, как и многие дети Луциллы, и уж точно не мог повзрослеть, чтобы выйти на арену.

Втиснуть детского персонажа в канву оригинальной истории было невозможно — поэтому авторы придумали другой, неканоничный путь: отправить его в ссылку, устроить свадьбу, плен, путь к арене и, наконец, противостояние со злодеями.

Да, это откровенное фальшивое жонглирование фактами из биографии сыны Луциллы. Но без него герой оказалось бы персонажем-новичком, без связи с Максимусом и с первой частью. И кого зритель тогда поддержал бы на арене, если бы это был просто новый парень из народа против Педро Паскаля? Ответ очевиден.

Ридли Скотт пошел на невероятный компромисс между наследием и драмой. Но он работает: драматургия стала сильнее, а эхо первой части — слышнее. Всё ради того, чтобы «Гладиатор 2» ощущался не как самостоятельный пеплум, а как продолжение истории, которую мы пережили двадцать пять лет назад.

Ранее мы писали: Знатоки истории выключают «Гладиатор 2» уже на первых минутах: этот ляп с Мескалем не оправдать ничем

Фото: Кадр из фильма «Гладиатор 2» (2024)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
