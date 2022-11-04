Никакого Ибрагима: правду о Хатидже из «Великолепного века» скрыли от зрителей

Одной из ярких героинь сериала «Великолепный век» стала сестра Сулеймана Хатидже. Султан был так счастлив с Хюррем, что разрешил и сестре выйти замуж за ее возлюбленного Ибрагима, хоть он был и не из знатного рода. Однако он имел звание великого визиря империи. Но зрители довольно быстро поняли, что Хатидже не та, за кого себя выдает. Во всех своих неудачах она винила Хюррем и старалась испортить ей жизнь. Сестра султана была очень мстительной и злой женщиной.

При этом ее исторический прототип не имел ничего общего с показанной на экране героиней. Никакого Ибрагима в судьбе Хатидже даже не было. Впервые она вышла замуж в 13 лет, но через некоторое время стала вдовой. А ее второй супруг был родом из Черногории. В Турции он сменил имя Александр на Искандер. В этом браке Хатидже родила четверых сыновей и дочку. Вместе с семьей она жила на родине мужа. Но и этого супруга ей пришлось пережить. После его смерти вдова жила в Стамбуле и больше никогда не выходила замуж.