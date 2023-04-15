Никакого фотошопа: похудевшая plus-size модель шокировала откровенными фото

Социальные сети давно стали инструментом для продвижения собственного бренда и развития карьеры. Именно поэтому многие тратят уйму времени на то, чтобы ретушировать снимки и публиковать в личных блогах лишь идеальные картинки. Но Эшли Грэм выступает против такого обмана.

Плюс-сайз модель делиться с поклонниками кадрами без фотошопа и не стесняется своего тела. Свои маленькие несовершенства она превращает в достоинства, поскольку пользователи Сети уже устали от искусственной красоты.

А недавно брюнетка с пышными формами поделилась откровенными снимками после беременности. Девушка заметно похудела после родов, но на коже образовались растяжки и целлюлит. Впрочем, даже с ними Эшли остается невероятно притягательной. А поклонники модели вновь осыпали ее комплиментами и поблагодарили за честность.