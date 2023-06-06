Никакого фотошопа: избавившись от бывшего, Бабкина сразила народ наповал

Легендарная эстрадная артистка Надежда Бабкина долгие годы была в отношения с Евгением Гором. Избранник был намного моложе звезды, что, вероятно, и стало причиной их разрыва. Расставание пошло на пользу Бабкиной, которая недавно порадовала своих фанатов преображением.

На днях 73-летняя Надежда Георгиевна дала интервью, где рассказала о своих взглядах на жизнь. Артистка предстала резко помолодевшей и посвежевшей: ровная кожа, стильная прическа и модный наряд. Поклонники пришли в восторг при виде любимой звезды, ведь она молодеет год от года. Теперь Бабкиной не нужен никакой фотошоп, чтобы выглядеть эффектно и привлекательно.

«Надежда Георгиевна восхищает, вдохновляет, зажигает», «Какая Бабкина красивая и стильная», «Выглядит, надо признать, роскошно», — написали поклонники звезда под видео на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Другие же отметили, что Бабкина изменилась до неузнаваемости и потеряла свою индивидуальность.