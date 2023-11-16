Никакого Деда Мороза: эта новогодняя традиция Норвегии кажется странной для россиян

Новый год имеет статус интернационального праздника и широко отмечается в каждой стране мира. У разных наций есть собственные обычаи, связанные с этим важным днем. Но объединяет всех фигура доброго волшебника — аналога российского Деда Мороза, который приносит послушным детям желанные подарки.

А вот норвежцы отличились и в этой традиции. Настоящим талисманом праздника для них выступает не дедушка с мешком презентов, а обычное животное. В Норвегии особо почитается коза, которой в стране отведена важная роль.

Все дело в старой легенде. По преданиям, король Олаф II однажды помог раненому животному и спустил козу с отвесной скалы, где ее смерть была бы неминуема. В замке ее вылечили, после чего отпустили. Взамен благодарная коза практически каждый вечер доставляла своему спасителю корешки с целебными свойствами, которые невозможно было достать.

С тех пор в Норвегии считают, что ценные подарки на Новый год поступают именно от этого животного. Дети заранее готовятся к его визиту: помещают в башмаки сухой овес, вместо которого на утро находят презенты.