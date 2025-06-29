Никаких суперкаров в космосе — только уличные гонки: Пол Уокер официально вернется в последнем «Форсаже» — и это точно финальный заезд

Буквально несколько минут назад Вин Дизель шокировал фанатов: Брайан О’Коннер, культовый герой Пола Уокера, появится в заключительной части «Форсажа». Да, тот самый Брайан, которого зрители уже простились навсегда после трагической гибели Пола в 2013 году. Но технологии, как и франшиза, не знают слова «финал».

Об этом Дизель рассказал на фестивале FuelFest в Лос-Анджелесе. Деталей он не раскрыл, но дал понять: снова будут CGI и братья Уокера — Калеб и Коди — которые помогали дорисовать Брайана ещё в «Форсаже 7». Тогда создатели использовали фрагменты отснятого материала и компьютерную графику, чтобы закончить сюжетную линию.

Теперь же фанатов ждёт полноценное возвращение — в том самом Лос-Анджелесе, где всё началось более 20 лет назад.

Дизель также говорит, что финал вернёт серию к корням: снова ночные улицы, рев моторов и гонки, а не разлетающиеся на орбиту автомобили и танки с крыльями. По его словам, «Форсаж 11» станет «грандиозным финалом» и выйдет в апреле 2027 года — хотя студия Universal пока молчит о датах релиза.

И мнения на этот счет, конечно, будут разные. С одной стороны, радостно снова увидеть «Пола Уокера» на экране — ведь для многих именно Брайан был сердцем франшизы. С другой — воскрешать погибших актёров ради кассы — это все-таки перебор, даже если CGI стал лучше. Но Вин Дизель, похоже, настроен решительно: без Брайана финал не финал.

Что будет дальше? Новая глава уличных гонок или неловкий цифровой фан-сервис? Узнаем в 2027-м. Одно ясно уже сейчас: «Форсаж» не умеет отпускать своих героев — особенно, если они ушли слишком рано.

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