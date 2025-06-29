Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Никаких суперкаров в космосе — только уличные гонки: Пол Уокер официально вернется в последнем «Форсаже» — и это точно финальный заезд

Никаких суперкаров в космосе — только уличные гонки: Пол Уокер официально вернется в последнем «Форсаже» — и это точно финальный заезд

29 июня 2025 18:06
Никаких суперкаров в космосе — только уличные гонки: Пол Уокер официально вернется в последнем «Форсаже» — и это точно финальный заезд

Подробности сюжета новой части пока радуют. Но есть и опасения.

Буквально несколько минут назад Вин Дизель шокировал фанатов: Брайан О’Коннер, культовый герой Пола Уокера, появится в заключительной части «Форсажа». Да, тот самый Брайан, которого зрители уже простились навсегда после трагической гибели Пола в 2013 году. Но технологии, как и франшиза, не знают слова «финал».

Об этом Дизель рассказал на фестивале FuelFest в Лос-Анджелесе. Деталей он не раскрыл, но дал понять: снова будут CGI и братья Уокера — Калеб и Коди — которые помогали дорисовать Брайана ещё в «Форсаже 7». Тогда создатели использовали фрагменты отснятого материала и компьютерную графику, чтобы закончить сюжетную линию.

Теперь же фанатов ждёт полноценное возвращение — в том самом Лос-Анджелесе, где всё началось более 20 лет назад.

Дизель также говорит, что финал вернёт серию к корням: снова ночные улицы, рев моторов и гонки, а не разлетающиеся на орбиту автомобили и танки с крыльями. По его словам, «Форсаж 11» станет «грандиозным финалом» и выйдет в апреле 2027 года — хотя студия Universal пока молчит о датах релиза.

И мнения на этот счет, конечно, будут разные. С одной стороны, радостно снова увидеть «Пола Уокера» на экране — ведь для многих именно Брайан был сердцем франшизы. С другой — воскрешать погибших актёров ради кассы — это все-таки перебор, даже если CGI стал лучше. Но Вин Дизель, похоже, настроен решительно: без Брайана финал не финал.

Никаких суперкаров в космосе — только уличные гонки: Пол Уокер официально вернется в последнем «Форсаже» — и это точно финальный заезд

Что будет дальше? Новая глава уличных гонок или неловкий цифровой фан-сервис? Узнаем в 2027-м. Одно ясно уже сейчас: «Форсаж» не умеет отпускать своих героев — особенно, если они ушли слишком рано.

Ранее мы писали: «Позвонил другу и закричал»: лишь от одной сцены «Игры престолов» Паскаль «визжал как девчонка» — и Оберина с Горой вы в ней не найдете

Фото: Кадры из фильмов франшизы «Форсаж»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Смотрели популярнейшего в девяностые «Альфа»? Сериал оборвали буквально на полуслове, но все же досняли: концовка неспроста взбесила фанатов Смотрели популярнейшего в девяностые «Альфа»? Сериал оборвали буквально на полуслове, но все же досняли: концовка неспроста взбесила фанатов Читать дальше 21 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Читать дальше 23 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Читать дальше 22 июля 2025
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы «Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы Читать дальше 22 июля 2025
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой Читать дальше 22 июля 2025
В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами Читать дальше 21 июля 2025
Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Читать дальше 21 июля 2025
Майкл Кейн назвал пять своих самых любимых фильмов — как минимум один стал золотой классикой кинематографа Майкл Кейн назвал пять своих самых любимых фильмов — как минимум один стал золотой классикой кинематографа Читать дальше 21 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше