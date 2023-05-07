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Никаких подарков и сюсюканий: у Александра Серова особый подход к воспитанию внуков

7 мая 2023 11:45
Никаких подарков и сюсюканий: у Александра Серова особый подход к воспитанию внуков

Артист предпочитает заботиться о наследниках по-своему.

Дочь Александра Серова Мишель дважды становилась матерью. В 2020 году она родила дочь Мию, а прошлой зимой — сына Макара. Наследница артиста живет под одной крышей со своим знаменитым отцом, но тот не осыпает своих внуков любовью и заботой.

Как призналась Мишель, Серов предпочитает не делать подарки Макару. Музыкант лишь помог молодой матери с обстановкой детской комнаты и дал несколько советов по воспитанию. Певец даже не берет внука на руки, поскольку боится, что может навредить малышу.

При этом артист старается заботиться о внуке. Так, он с помощью камер регулярно следит, как нянечки гуляют с Макаром по территории их коттеджного поселка. И даже заставляет помощниц Мишель надевать светоотражающие жилетки, чтобы он всегда мог узнать их на записи.

«Папа — паникер жуткий. „Я люблю тебя до слез“ он детям не поет»,призналась Мишель в шоу «Звезды сошлись».

Фото: Legion-Media, Globallookpress
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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