Никаких подарков и сюсюканий: у Александра Серова особый подход к воспитанию внуков
Артист предпочитает заботиться о наследниках по-своему.
Дочь Александра Серова Мишель дважды становилась матерью. В 2020 году она родила дочь Мию, а прошлой зимой — сына Макара. Наследница артиста живет под одной крышей со своим знаменитым отцом, но тот не осыпает своих внуков любовью и заботой.
Как призналась Мишель, Серов предпочитает не делать подарки Макару. Музыкант лишь помог молодой матери с обстановкой детской комнаты и дал несколько советов по воспитанию. Певец даже не берет внука на руки, поскольку боится, что может навредить малышу.
При этом артист старается заботиться о внуке. Так, он с помощью камер регулярно следит, как нянечки гуляют с Макаром по территории их коттеджного поселка. И даже заставляет помощниц Мишель надевать светоотражающие жилетки, чтобы он всегда мог узнать их на записи.
«Папа — паникер жуткий. „Я люблю тебя до слез“ он детям не поет», — призналась Мишель в шоу «Звезды сошлись».