Причину смерти Шатунова опровергли близкие: «Никаких отклонений не было»

Юра Шатунов скончался не от наследственных сердечных заболеваний. В этом уверен директор артиста Аркадий Кудряшов.

Последние недели поклонники и коллеги активно обсуждают причину смерти звезды «Ласкового мая». Одна из версий случившегося — это врожденные заболевания сердца, которые достались музыканту от матери, страдавшей от порока сердца. Однако, по словам Кудряшова, эти домыслы не являются правдой. Дело в том, что за время совместной работы он несколько раз проверял Шатунова у многих специалистов, чтобы исключить подобные риски и обезопасить музыканта.

«Мы неоднократно проверяли Юрино сердце, и никаких отклонений не было», — цитирует слова знаменитости портал «7 дней».

При этом собеседник издания не скрывает, что, по его мнению, все проблемы артист заработал за последние годы. И виноваты в этом преимущественно суды с Андреем Разиным.