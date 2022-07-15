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Причину смерти Шатунова опровергли близкие: «Никаких отклонений не было»

15 июля 2022 09:19
Причину смерти Шатунова опровергли близкие: «Никаких отклонений не было»

Прославленный музыкант ушел из жизни три недели назад.

Юра Шатунов скончался не от наследственных сердечных заболеваний. В этом уверен директор артиста Аркадий Кудряшов.

Последние недели поклонники и коллеги активно обсуждают причину смерти звезды «Ласкового мая». Одна из версий случившегося — это врожденные заболевания сердца, которые достались музыканту от матери, страдавшей от порока сердца. Однако, по словам Кудряшова, эти домыслы не являются правдой. Дело в том, что за время совместной работы он несколько раз проверял Шатунова у многих специалистов, чтобы исключить подобные риски и обезопасить музыканта.

«Мы неоднократно проверяли Юрино сердце, и никаких отклонений не было», — цитирует слова знаменитости портал «7 дней».

При этом собеседник издания не скрывает, что, по его мнению, все проблемы артист заработал за последние годы. И виноваты в этом преимущественно суды с Андреем Разиным.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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