Никаких детей от сурмамы: Лазарев оказался в незавидном положении

Если Сергей Лазарев захочет стать многодетным отцом, то ему придется спуститься с небес на землю. Артист уже воспитывает сына и дочь, которых ему родила суррогатная мать. Но третьего наследника таким способом получить не выйдет.

Горькую правду в беседе с журналистами «Комсомольской правды» раскрыла врач Татьяна Яночкина.

«Все поменялось», — заметила акушер-гинеколог.

По ее словам, отныне российское законодательство запрещает неженатым мужчинам прибегать к суррогатному материнству.

Если же музыкант вдруг женится, то сначала его супруге предложат процедуру ЭКО. И лишь в том случае, если искусственное оплодотворение не приведет к беременности, можно будет планировать сотрудничество с сурмамой.

Это значит, что перед певцом встал выбор: либо брать ребенка из приюта, либо обращаться в зарубежные клиники. Одним словом, положение у знаменитости незавидное.