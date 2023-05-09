Никаких Антипов и Матрен: только эти имена давали детям русские дворяне

Представители дворянских семей старались всеми способами показать, как далеко они находятся от обычного народа. Это касалось не только образа жизни и одежды, но и собственных имен.

Так, для своих юных наследников дворяне составили специальный перечень, который нельзя было использовать представителям низших сословий. Ребенка могли назвать в честь самого почитаемого святого или великого завоевателя, царя или просто прославленной личности. При этом имена живых родственников не использовались никогда, так как дворяне верили, что тогда ребенок повторит их судьбу. По той же причине детей не называли как родственников, которые трагично погибли.

Самыми популярными именами для мальчиков оказались Олег, Петр, Константин, Ярослав, Федор и Мстислав. Девочку чаще всего могли назвать Анной, Марией, Елизаветой, Александрой, Екатериной и Софией. Так продолжалось долгие годы, и ситуация изменилась только во времена революции, когда дворянство исчезло из страны.