Никакие это не чипсы: в СССР у картошки в масле было одно конкретное название

Современная молодежь убеждена: в Советском Союзе не было никакого фастфуда, а все сладости и закуски советские люди были вынуждены готовить дома. Это не совсем так. В СССР были и бульонные кубики, и супы быстрого приготовления, и даже любимые школьниками чипсы. Правда, последние знали совсем под другим именем.

«Хрустящий картофель» стоил всего 10 копеек, так что родители часто баловали лакомством своих детей. Для изготовления снека брался отборный картофель, который нарезали на ломтики, промывали, а затем жарили на масле. Продукт считался довольно вредным, поэтому многие звали его «отравой».

Впрочем, на самой упаковке значилось слово «чиБсы». Официальное название, которое значилось во всех документах, так и не прижилось, рассказывает портал «Назад в СССР». Спустя время лакомство стали называть «чипсами», и сегодня именно эта версия является общеупотребимой.