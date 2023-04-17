Никакая женщина не устоит: внук Миронова явно пошел в деда (фото)

Многие зрители и фанаты творчества советских актеров стараются следить за интересными фотографиями из их жизни, а также за социальными сетями их детей и внуков. В список попал и Андрей Миронов, который сыграл в фильме «Бриллиантовая рука». Его внук выглядит потрясающе, что не может не терзать сердца девушек.

Внука Андрея Миронова зовут Андрей Удалов. На данный момент парню 26 лет, он окончил Щукинское училище. Внук пошел по стопам дедушки и сейчас играет в театре и снимается в кино. На его страничке в соцсети можно обнаружить множество фотографий с его спектаклей и съемок. Одним из наиболее обсуждаемых стало фото, где он призывает своих фанатов посетить спектакль под названием «Трудовой хлеб». На фотографии парнишка выглядит словно молодой Андрей Миронов.

У него шикарная прическа, интригующий и глубокий взгляд, смешные усы. Этот образ гармонично сочетается с его внешним видом и помогает раскрыть его внутренний потенциал еще больше. Родители восхищаются своим сыном и считают, что он сможет покорить сердца зрителей своей харизмой.