Никакая она не скрипачка: кем на самом деле была жена Белого из «Бригады»

Сериал «Бригада» взорвал российское телевидение в начале нулевых. Но большинство поклонников проекта даже не догадывались, что у главного героя Саши Белого был реальный прототип — криминальный авторитет по кличке Сильвестр. Как в персонаж Безрукова, он начинал с самых низов, в 80-е возглавил ОПГ, которая славилась особой жестокостью. По слухам, Сильвестр также организовал подставные похороны и скрылся за границей.

Но вот личная жизнь бандита была совсем иной. Если Саша Белый женился на хорошей девочке, которая влюбилась в преступника, то настоящий авторитет нашел свою любовь совсем иначе. Реальную историю поведало издание «Комсомольская правда».

Занимаясь рэкетом, Сильвестр устроил разборки с директором крупного банка. Дело удалось закончить миром — мужчины договорились о сотрудничестве. А в знак мирных намерений новый партнер подарил рэкетиру свою любовницу, барменшу одного из столичных клубов. Именно на ней и женился прототип Саши Белого. В отличие от экранной жены из «Бригады», девушка избежала гибели как настоящей, так и фиктивной. Она уехала в Израиль, где и осталась спокойно доживать свои дни.