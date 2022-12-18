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Никакая не Воробей: правду о фамилии юмористки утаить не удалось

18 декабря 2022 12:45
Никакая не Воробей: правду о фамилии юмористки утаить не удалось

Пожертвовала фамилией ради успешной карьеры.

Для творческих людей важно быть на слуху, и многие артисты берут псевдонимы, чтобы лучше запомниться поклонникам. Не всем от рождения достаются хорошо звучащие имена и фамилии, поэтому они придумывают себе новые.

Елена Воробей начинала свою карьеру как певица. Примадонна российской эстрады подсказала молодой артистке, что неплохо было бы сменить имя. Алла Борисовна поменяла две буквы и сократила настоящую фамилию девушки с Лебенбаум до Либин. Но этот псевдоним не пригодился, так как музыкальная карьера провалилась.

Вскоре Елена решила попробовать себя в комедии. Этот выбор оказался удачным, и она вновь задумалась о сценическом имени. Тогда в разговоре с Владимиром Винокуром они вспомнили про Эдит Пиаф, чья фамилия переводится как «воробушек».

«О! Воробей! Глянь на себя: точно — воробей!» — добавил Владимир Натанович.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы "Аншлаг" (1987)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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