Никакая не Воробей: правду о фамилии юмористки утаить не удалось

Для творческих людей важно быть на слуху, и многие артисты берут псевдонимы, чтобы лучше запомниться поклонникам. Не всем от рождения достаются хорошо звучащие имена и фамилии, поэтому они придумывают себе новые.

Елена Воробей начинала свою карьеру как певица. Примадонна российской эстрады подсказала молодой артистке, что неплохо было бы сменить имя. Алла Борисовна поменяла две буквы и сократила настоящую фамилию девушки с Лебенбаум до Либин. Но этот псевдоним не пригодился, так как музыкальная карьера провалилась.

Вскоре Елена решила попробовать себя в комедии. Этот выбор оказался удачным, и она вновь задумалась о сценическом имени. Тогда в разговоре с Владимиром Винокуром они вспомнили про Эдит Пиаф, чья фамилия переводится как «воробушек».