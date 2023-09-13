Никакая не Раневская: стала известна настоящая фамилия великой актрисы

Королеву сарказма и одну их самых ярких актрис Советского Союза большинство поклонников знают как Фаину Георгиевну Раневскую. Это имя знакомо почти каждому. Едва ли найдется человек, который не вспомнит хотя бы одну из хлестких цитат артистки.

Однако родилась будущая звезда с другими отчеством и фамилией. Изначально ее звали Фаина Гиршевна Фельдман. Родителями актрисы были зажиточные евреи, но они не слишком жаловали свою дочь. Девочку со специфической внешностью считали недостаточно хорошенькой и почему-то глуповатой.

После революции семья Фельдман покинула Россию, а Фаина осталась. Так как отношения с родными по очевидным причинам у нее не ладились, актриса решила сменить фамилию и отчество. С новым именем она прославилась яркими ролями в кино и театре, а также искрометными высказываниями, которые хоть и были колкими, но всегда били точно в цель.