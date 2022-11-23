Никакая не Паулина: какую тайну от публики много лет скрывала молодая жена Бондарчука
Выбрала себе благозвучный псевдоним.
Многие знаменитости сменили фамилию, чтобы лучше запомниться зрителям. Например, Влада Сташевского на самом деле зовут Влад Грончак, а у Марины Александровой по паспорту фамилия Пупенина. Но некоторые звезды сменили даже имена.
Паулина Андреева, актриса и супруга Федора Бондарчука, на самом деле вовсе не Паулина.
При рождении родители дали девочке простое русское имя Екатерина. Правда, будущая актриса не захотела быть простой Катей и получила паспорт, став Паулиной.
О настоящем имени звезды сериала «Оттепель» поклонники узнали в 2016 году благодаря воспоминаниям ее одноклассников и классного руководителя. Позже Паулина Андреева рассказала, что взяла псевдоним, чтобы ее не путали с ведущей Екатериной Андреевой.