Никакая не Паулина: какую тайну от публики много лет скрывала молодая жена Бондарчука

Многие знаменитости сменили фамилию, чтобы лучше запомниться зрителям. Например, Влада Сташевского на самом деле зовут Влад Грончак, а у Марины Александровой по паспорту фамилия Пупенина. Но некоторые звезды сменили даже имена.

Паулина Андреева, актриса и супруга Федора Бондарчука, на самом деле вовсе не Паулина.

При рождении родители дали девочке простое русское имя Екатерина. Правда, будущая актриса не захотела быть простой Катей и получила паспорт, став Паулиной.

О настоящем имени звезды сериала «Оттепель» поклонники узнали в 2016 году благодаря воспоминаниям ее одноклассников и классного руководителя. Позже Паулина Андреева рассказала, что взяла псевдоним, чтобы ее не путали с ведущей Екатериной Андреевой.