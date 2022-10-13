Никакая не Мария: Распутина годами обманывала россиян из-за Пугачевой

Имя Марии Распутиной известно чуть ли не каждому россиянину. За время своего нахождения на отечественной эстраде артистка обзавелась большим количеством поклонников, с которыми, как оказалось, с самого начала не была честна.

Обман певицы был раскрыт спустя много лет после того, как она обрела известность, а касался он самого главного. Выяснилось, что в паспорте звезды значится совсем другое имя. Она вовсе не Распутина, а Агеева, и не Мария, а Алла. Артистка решилась на обман из-за своей коллеги по цеху — Аллы Пугачевой.

Ходят слухи о том, что Примадонна не терпит в российском шоу-бизнесе певиц с таким же именем, как у нее: Алла должна быть единственной в своем роде. Действительно, многие давно заметили, что на сцену тезки исполнительницы хита «Арлекино» не выходят. Правда, Алла Борисовна подобные домыслы комментировать не любит и каждый раз поднимает на смех разговоры о том, что вмешивалась в творческую жизнь других артисток.