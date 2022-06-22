«Никак не оставят в покое»: лишившуюся носа экс-супругу Аршавина настиг новый удар

Суд Санкт-Петербурга обязал бывшую жену Андрея Аршавина выплатить около 2 млн рублей его матери. Как Алиса Казьмина будет выплачивать огромный долг, неизвестно. Для женщины такое решение суда стало новым ударом. Она уже давно борется с заболеванием, из-за которого почти лишилась носа. Сначала она сообщала, что у нее обнаружена аутоиммунная болезнь, а затем заявила о сифилисе, которым ее якобы заразили во время витаминных капельниц.

На фоне недуга Алисы поведение семьи Аршавина многим кажется возмутительным. За Казьмину заступилась и ее мать Наталья Сарычева.

«Добивают и никак не оставят в покое», — подчеркнула она в беседе с «Комсомольской правдой ».

Еще в прошлом году Татьяна Аршавина подала иск против Алисы Казьминой, заявив о необоснованном обогащении. Женщина пожаловалась, что невестка не пожелала съехать из коттеджа в столице после развода с Аршавиным. При этом недвижимость официально принадлежала матери футболиста.

Сначала экс-свекровь Казьминой выиграла суд о выселении, а затем и заявила об упущенной выгоде. По ее словам, если бы не Алиса, она смогла бы сдать коттедж в аренду или продать его. Свой ущерб Татьяна оценила в 2 млн рублей, которые ей и присудили на днях.