Никак не обрести покой: Юрия Шатунова перезахоронят на кладбище

Не так давно была годовщина со дня смерти экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Поклонники легенды 80-х до сих пор не могут поверить в его уход, но, кажется, тяжелее всех эту утрату переживает Андрей Разин.

Скандальный экс-продюсер «Ласкового мая» не доверяет информации о том, что прах артиста покоится на Троекуровском кладбище. Поэтому Разин решил организовать вторые похороны Шатунова, точнее, его частицы.

Еще в начале 90-х Юрию вырвали зуб, и Разин по непонятной причине оставил его себе. И вот теперь эта частица Шатунова пригодилась. Зуб будет похоронен в фамильном храме Андрея, который находится на том же Троекуровском кладбище.

По словам Разина, здесь покоятся его родители и его сын. Сейчас Андрей делает специальный уклад для зуба Шатунова.

«Это единственная его частица, святая, которая будет захоронена в этом храме», — заявил продюсер.

Публика бурно отреагировала на слова Разина. Поклонники Шатунова призывают продюсера оставить артиста в покое и не делать из его «перезахоронения» шоу.