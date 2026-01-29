Оповещения от Киноафиши
Ник пытался убить Джуди? Главный ляп «Зверополиса 2» не оправдать даже логикой мира животных – 4 «косяка» в одной сцене (видео)

29 января 2026 09:52
И объяснить можно только одну из нестыковок.

«Зверополис 2» спустя несколько месяцев после премьеры благополучно «приземлился» в цифровой прокат – и претензий от зрителей моментально прибавилось. Если в кинотеатрах на некоторые нюансы закрываешь глаза, то при просмотре дома – ставишь на паузу, отматываешь назад и… печалишься.

Роковая сцена, которая не дает покоя популярному блогеру Алексею Гуфовскому, произошла почти в самом начале мульта, когда Ник и Джуди шли по полицейскому участку и обсуждали, как им спасать репутацию после скандальной погони.

«Это какой-то бред, сказал я сам себе. Зачем он купил большую банку газировки?», – возмущается стример, но это лишь меньшая из бед.

Да, действительно, лис запросто мог купить банку меньшего объема – видно в кадре, но это хотя бы можно оправдать тем, что напиток Ник планировал разделить на двоих. Однако дальше – больше.

«Почему мышь разозлилась, что банка застряла, если она работает в автомате и для этого там и сидит? Как Джуди должна была поймать банку газировки размером с себя? Или он хотел её убить? Стена из картона?», – недоумевает Гуфовский.

Очевидно, дети на такие мелочи внимания не обращают – они просто хохочут и не задумываются – а вот взрослым приходится сложнее.

«СДВГ-шный бред для категории 0-. Каждые 5 секунд что-то обязательно крякает, хмыкает или гэгает, чтобы потенциальная аудитория отвлеклась от телефона», – намекнул и на более серьезную проблему мульта блогер, но это уже совсем другая история.

Фото: Кадры из мультфильма «Зверополис 2» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
