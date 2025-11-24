Ник Фьюри словно исчез после финала «Мстителей» — смерть друзей его подкосила: рассказываем, чем сейчас занимается бывший директор «Щ.И.Т.»

Ник Фьюри — один из тех персонажей Marvel, которые долгое время ощущались как сердце и мозг всей киновселенной. Он собирал Мстителей, руководил «Щ.И.Т.», решал конфликты межгалактического масштаба и пережил столько, что обычный человек давно бы ушел на пенсию. И вот после финала «Мстителей» он все-таки куда-то исчез.

Двойник на Земле, а сам — в космосе

После «Мстителей: Финал» Фьюри формально присутствует на похоронах Старка, и это последний раз, когда зрители видят его на Земле «по-настоящему». Дальше начинается интересное.

В «Человеке-пауке: Вдали от дома» выясняется, что весь фильм с Питером Паркером общался… Талос, изменяющий облик скрулл. Он по просьбе Фьюри изображал директора «Щ.И.Т.», пока настоящий Ник отдыхал на космической станции скруллов. То есть еще тогда Фьюри по сути ушел в космос, оставив Землю под присмотром союзников.

Он там, наверху, пытается осознать, что, черт возьми, произошло. И каково его место в этом мире. Смерть Железного Человека, смерть Черной Вдовы, на фоне таких событий он как бы немного не в себе, — говорил исполнитель роли Сэмюэль Л. Джексон.

«Секретное вторжение»: новая миссия

Сериал 2023 года дает больше подробностей. Фьюри долгие годы был женат на скрулле Варре, которая жила на Земле в облике темнокожей женщины. Их отношения переживают кризис, ведь Ник — человек, который постоянно исчезает.

В финале сезона они мирятся, и Фьюри снова улетает с женой на станцию S.A.B.E.R., где должен представлять интересы скруллов на мирном саммите Кри.

После «щелчка» Таноса и распада «Щ.И.Т.» Фьюри предпочел «операции вне планеты», а не новый виток бюрократии на Земле. Его следующее полноценное появление состоялось в «Капитане Марвел 2», где Фьюри снова включился в крупную космическую историю.

