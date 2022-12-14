Нигерийка переехала в заснеженный Якутск ради русского: их сын покорил россиян (фото)

Необычный роман Дмитрия Макрыгина и Рут Тетте начался в 2013 году. Мужчина тогда работал фотографом в Иркутске и решил провести отпуск в Санкт-Петербурге. В одном из парков он заметил экзотическую темнокожую красавицу и тут же принялся ее фотографировать. Рут, которая привыкла к вниманию, решила приструнить наглеца, но оказалась очарована с первых минут беседы.

Их встреча перевернула всю жизнь. Тетте только закончила учебу и собиралась уезжать в родную Нигерию. Но ради Дмитрия девушка задержалась в России. Макрыгину же пришлось жить на два города, постоянно курсируя между Иркутском и Петербургом. Спустя пять лет таких редких свиданий Дмитрий сделал девушке предложение. Вслед за любимым уроженка жаркой страны переехала в заснеженный Якутск.

Через несколько месяцев они поженились, а в 2020 году стали родителями. Снимки их сына Ярослава покорили пользователей соцсетей. Во внешности мальчика-мулата с пышной копной волос причудливым образом смешались русские и нигерийские корни.