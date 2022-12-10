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Ничуть не хуже Агаты: как без слоя грима и фильтров выглядит молодая жена Прилучного

10 декабря 2022 18:30
Ничуть не хуже Агаты: как без слоя грима и фильтров выглядит молодая жена Прилучного

У «мажора» хороший вкус на женщин.

Еще не так давно утихло обсуждение развода Павла Прилучного с Агатой Муцениеце. Однако звезда «Мажора» и «Закрытой школы» женился на новой избраннице всего через несколько дней близкого общения. Женой российского актера стала армянская артистка Зепюр Брутян. Пара не скрывает свои отношения и делиться с подписчиками совместными фотографиями. Недавно молодожены отдыхали в Арабских Эмиратах, и выложили в сеть несколько кадров, на которых пользователи смогли увидеть возлюбленную Павла без грамма косметики.

«Какие классные Вы!», «Очень рада за вас!», «Самая красивая пара!!!», «Какие красивые!»— прокомментировали пост поклонники актера.

Муж и жена действительно смотрятся гармонично, а Зепюр и вовсе сияет на снимках, не уступая по красоте бывшей девушке Павла.

Ничуть не хуже Агаты: как без слоя грима и фильтров выглядит молодая жена Прилучного
Фото: соцсети, Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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