Ничуть не хуже Агаты: как без слоя грима и фильтров выглядит молодая жена Прилучного

Еще не так давно утихло обсуждение развода Павла Прилучного с Агатой Муцениеце. Однако звезда «Мажора» и «Закрытой школы» женился на новой избраннице всего через несколько дней близкого общения. Женой российского актера стала армянская артистка Зепюр Брутян. Пара не скрывает свои отношения и делиться с подписчиками совместными фотографиями. Недавно молодожены отдыхали в Арабских Эмиратах, и выложили в сеть несколько кадров, на которых пользователи смогли увидеть возлюбленную Павла без грамма косметики.

«Какие классные Вы!», «Очень рада за вас!», «Самая красивая пара!!!», «Какие красивые!»— прокомментировали пост поклонники актера.

Муж и жена действительно смотрятся гармонично, а Зепюр и вовсе сияет на снимках, не уступая по красоте бывшей девушке Павла.