Ничто не предвещало беды: участь Галюни из «Белых рос» проберет до мурашек

Когда Юлия Космачева снялась в роли Галюни в фильме «Белые росы», ей было всего шесть лет. Юная актриса поразила публику своим талантом — ей прочили блестящее будущее, но судьба оказалась слишком жестока.

Впоследствии артистка действительно продолжила появляться на съемочных площадках. Правда, образование она решила получать вовсе не актерское — поступила на журфак. После начала работать на минском телевидении. Личная жизнь знаменитости также оказалась насыщенной: она вышла замуж, родила ребенка и развелась.

Несмотря на неудачи на любовном фронте, Космачева не унывала и активно строила карьеру — выпускала собственные музыкальные передачи, которые пользовались успехом у зрителей. Казалось, ничто не предвещало беды, как в один из субботних вечеров артистка ушла в гости к другу, откуда так и не вернулась.

Как позднее рассказал приятель Космачевой, он ненадолго отлучился в магазин, а когда зашел обратно в квартиру, то нашел подругу без признаков жизни. Врачи, прибывшие на место трагедии, констатировали смерть, наступившую в результате остановки сердца. Знаменитости было всего 23 года. Ее родные до сих пор задаются вопросом о том, что же случилось с Юлией, которая прежде никогда не жаловалась на свое здоровье.