Ничто не предвещало беды: гибель Галюни из фильма «Белые росы» вызовет оторопь

Тайна смерти звезды не разгадана до сих пор.

Гибель юных актеров всегда вызывает широкий общественный резонанс. Так было и с исполнительницей роли Галюни в фильме «Белые росы». Юлия Космачева скончалась, когда ей было всего 24 года.

Юная артистка сразу полюбилась режиссерам. Она легко входила в роль, без проблем могла расплакаться перед камерой и каждый раз четко понимала, что от нее требуется на съемочной площадке. Все это в 80-е сделало Космачеву самым востребованным ребенком советского кино.

Окончив университет, знаменитость начала работу на телевидении, где вела музыкальные программы, некоторые из которых снимала сама. Что касается личной жизни, то Юлия успела выйти замуж и развестись. Она будто спешила жить, зная, что ей отведено не так уж много.

В день, когда Космачевой не стало, ничто не предвещало беды. Мама актрисы рассказала, что ее наследница была в отличном настроении, сделав домашние дела, она пошла в гости к другу, откуда уже не вернулась.

Приятель Юлии позвонил ночью ее матери, сообщив трагичные новости. Как пишет Дзен-канал «Люди и судьбы», прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали остановку сердца. Что именно произошло с подававшей большие надежды звездой, до сих пор остается неизвестным.