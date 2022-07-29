«Ничему жизнь не учит»: Тарасов не смолчал о связи с Бузовой после развода

Дмитрий Тарасов шокировал поклонников и рассказал о встречах с Ольгой Бузовой после развода. Знаменитости разошлись в 2016 году.

После развода звезда «Дома-2» и футболист не смогли наладить дружеские отношения. Бузова не раз обвиняла спортсмена в изменах, а Тарасов в ответ раскрывал неожиданные подробности их брака. Однако, как оказалось, вражда не помешала им неоднократно видеться, даже официально расторгнув свои отношения.

По словам Тарасова, который решил ответить на вопросы поклонников, он действительно встречался с телеведущей после их развода. Футболист предпочел не раскрывать подробности этих свиданий, но в шутку попросил фанатов сохранить это в тайне.

«Да, было. Общались, но пусть это останется тайной», — заявляет спортсмен.

Пользователи Сети не остались в восторге от признания Тарасова. Многие осудили его за откровенность, отметив, что Бузова точно не оценит признание бывшего мужа.