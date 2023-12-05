Ничем не отличался от других: в молодости Абдулова секс-символом не назовешь

Александр Абдулов разбил сердце не одной женщине. Актер обзавелся званием главного секс-символа страны, но при этом на заре своей карьеры был сильно от него далек.

В молодости звезда театра и кино ничем не отличался от других юношей Советского Союза. В его внешности не было ничего особенного: незаурядное лицо, обычное телосложение, большие уши, добавляющие нелепости. Но с возрастом к лицедею пришла не только бешеная слава, но и неповторимая харизма и очарование.

Любимец зрителей был дважды женат, но даже в законном браке не отказывал себе в мимолетных связях на стороне. Кажется, многочисленные поклонницы и коллеги по цеху были готовы продать душу дьяволу, чтобы обратить на себя внимание знаменитого мачо. Абдулов же прекрасно знал о своем влиянии на противоположный пол и умело им пользовался.