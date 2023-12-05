Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ничем не отличался от других: в молодости Абдулова секс-символом не назовешь

Ничем не отличался от других: в молодости Абдулова секс-символом не назовешь

5 декабря 2023 19:15
Ничем не отличался от других: в молодости Абдулова секс-символом не назовешь

Выглядел нелепо.

Александр Абдулов разбил сердце не одной женщине. Актер обзавелся званием главного секс-символа страны, но при этом на заре своей карьеры был сильно от него далек.

В молодости звезда театра и кино ничем не отличался от других юношей Советского Союза. В его внешности не было ничего особенного: незаурядное лицо, обычное телосложение, большие уши, добавляющие нелепости. Но с возрастом к лицедею пришла не только бешеная слава, но и неповторимая харизма и очарование.

Любимец зрителей был дважды женат, но даже в законном браке не отказывал себе в мимолетных связях на стороне. Кажется, многочисленные поклонницы и коллеги по цеху были готовы продать душу дьяволу, чтобы обратить на себя внимание знаменитого мачо. Абдулов же прекрасно знал о своем влиянии на противоположный пол и умело им пользовался.

Ничем не отличался от других: в молодости Абдулова секс-символом не назовешь
Фото: Russian Look/Global Look Press, кадр из фильма «Вера и Фёдор» (1974)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше