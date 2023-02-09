Ничем не отличается от большинства россиянок: пикантная тайна Моники Беллуччи раскрыта

Моника Беллуччи давно признана одной из самых красивых женщин мира. Миллионы мужчин мечтают с ней познакомиться, а женщины — стать похожими на нее, хотя на самом деле они намного ближе к кумиру, чем могут подумать.

Дело в том, что артистка является обладательницей фигуры «песочные часы». Она имеет тонкую талию и массивные бедра, которых никогда не стеснялась. И ее вес, как оказалось, составляет около 70 килограммов, что при росте 171 сантиметр является нормой.

При этом звезда экрана никогда не была поклонницей тренировок и здорового образа жизни и не стремилась к модельной фигуре. В многочисленных интервью она признавалась, что предпочитает вкусный ужин походу в тренажерный зал и не намерена ради пробежки лишать себя нескольких часов сна. И, как отмечают поклонники, позиция Беллуччи делает ее намного ближе к фанатам и обычным людям.