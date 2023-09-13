Ничем не лучше Ферита: что себе позволяет красавец из «Зимородка» в реальной жизни

Весь мир узнал имя Мерта Рамазана Демира благодаря сериалу «Зимородок». В этом проекте артист играет непостоянного Ферита, который не отличается благоразумием и верностью. И, как оказалось, вне съемочной площадки артист живет подобным образом.

Так, по данным турецких СМИ, Мерт строит отношения со своей коллегой по «Зимородку» Афрой Сарачоглу. Артисты играли любовь на съемочной площадке, что вылилось в серьезный роман. Но не так давно поклонники начали обсуждать вероятную ссору знаменитостей.

Якобы Рамазан Демир изменил своей избраннице, из-за чего она решила расстаться с ним. Конфликт продолжался несколько дней, но потом Мерт принес извинения и преподнес колье примерно за 400 тысяч рублей. И Сарачоглу простила избранника.

Неожиданная новость шокировала поклонников сериала. Фанаты с удивлением отметили, что артист слишком сильно вжился в образ своего героя, ведь ведет себя так же, как избалованный Ферит.