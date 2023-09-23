Ничем не хуже советских: этот российский фильм затмил для иностранцев все другие

Иностранные зрители внимательно следят за отечественным кинематографом. Энтузиасты давно познакомились с классикой советского периода, а также и с современными лентами. Публика осыпает комплиментами работы Андрея Тарковского, Эльдара Рязанова и других режиссеров. И, как оказалось, есть в этом списке и современная картина.

Так, поклонники остались в восторге от драмы Бориса Хлебникова «Аритмия». Как отмечают зрители, постановщику удалось весьма реалистично рассказать историю одного человека, который горит своей работой, но не может справиться с жизнью за ее пределами. Похвалили они и актерский ансамбль, которому удалось справиться с таким напряженным сюжетом.

«В отличие от многих довольно душевных депрессивных фильмов, которые часто снимают в России, это сердечная, трогательная драма», «Один из лучших фильмов, что я видел за последнее время», — считают пользователи Сети.

В итоге на сайте IMDb «Аритмия» удостоилась оценки в 7.4 балла, встав на один уровень с картинами «Сталкер», «12 стульев» и, например, «Летят журавли».