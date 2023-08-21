Ничем не хуже «Служебного романа»: эти фильмы Рязанова не покажут по ТВ

Эльдар Рязанов за годы карьеры снял 35 фильмов. Больше половины из них стали народными хитами: зрители до сих пор цитируют «Карнавальную ночь» и неизменно пересматривают «Иронию судьбы, или С легким паром!». Однако некоторые его работы не оказались настолько популярны.

Так, в 1996 году мастер представил публике комедию «Привет, дуралеи!». В фильм он пригласил клоуна Славу Полунина, Бориса Щербакова, Татьяну Друбич и других артистов, а сюжет картины был посвящен истории любви двух незнакомцев в многомиллионном городе. Но комедия режиссера не нашла отклика в сердцах публики. «Привет, дуралеи!» называли самой скучной работой, в которой Рязанов цитирует сам себя.

Не оценили поклонники и драму «Предсказание», которая вышла в 1993 году. Картину с Олегом Басилашвили в главной роли называли самой мрачной и депрессивной, зрители попросту отказывались смотреть ее. А ленту «Человек неоткуда» власти страны решили запретить. Они не одобрили историю о дикаре, который по воле случая попадает в советскую Москву.

В итоге эти работы признанного мастера остались без должного внимания публики. Сегодня их уже не увидишь по телевизору, а помнят о них лишь самых преданные поклонники.