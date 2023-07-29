Ничем не хуже «Руки вверх!»: ахнете, услышав, как поет дочь Сергея Жукова

Когда-то песни «Руки вверх!» фактически «взрывали» все российские танцполы. Все школьницы страны сходили с ума от харизматичного солиста Сергея Жукова.

Сегодня дело музыканта продолжает его 14-летняя дочь Ника. Недавно звездная наследница поделилась видео, на котором исполнила композицию «Девочка-плакса». Ролик произвел настоящий фурор в Сети. Слушатели пришли к выводу, что Жукова поет ничуть не хуже, чем ее именитый отец.

«У такого талантливого папы не могла родиться неталантливая дочь. Красотка!», «Классно, будем ждать новых треков от дочери Сергея Жукова», «Песня просто пушка, слушаю ее без конца», «Ангельский голос», — пишут пользователи Сети.

Песня написана специально для нового сериала «Плакса». На днях Ника представила трек на сцене в «Лужниках» перед огромной аудиторией. Девушка вышла с собственным номером во время концерта «Руки вверх!». Сергей Жуков сказал, что для его дочери это был большой вызов. Он и сам, по его словам, до сих пор боится выходить на сцену.