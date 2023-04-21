Ничем не хуже Баскова: ушам не поверите, услышав пение Федоровой без фонограммы

Оксана Федорова прославилась на весь мир, выиграв конкурс красоты «Мисс Вселенная». После триумфа на подиумах модель занялась телевизионной журналистикой, но, как оказалось, ее таланты на этом не ограничиваются.

Так, в социальных сетях знаменитость поделилась роликом, на котором выступает в Музее Музыки в Москве. В видео Федорова поет композиции вместе с певицей Фидан Дамировой под аккомпанемент музыкантов.

Пользователи Сети остались в восторге от публикации звезды «Спокойной ночи, малыши!». В комментариях они осыпали ее комплиментами и в шутку отметили, что петь она точно научилась у Николая Баскова, с которым несколько лет назад у нее был бурный роман.