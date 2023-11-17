Ничего веселого: в чем скрытый смысл песни группы ABBA, которую слушают каждый Новый год
Любимая миллионами композиция не отличается позитивом.
Легендарная шведская группа ABBA за годы существования выпустила десятки хитов, которые до сих пор не теряют своей популярности. Их композиции звучат на свадьбах, днях рождения и на других значимых событиях, а накануне Нового года можно услышать меланхоличную Happy New Year. При этом далеко не все русскоязычные поклонники коллектива догадываются, о чем именно поют артисты.
Как оказалось, музыканты овеяны страхом из-за неизвестности нового года. Они даже не могут представить, что их ждет в будущем, и волнуются из-за возможных перемен. Лирические герои желают друг другу не терять надежд и стремлений, ведь без них жизнь полностью теряет смысл.
«Пусть хватит нам воли воплотить наши мечты, Если же нет, то можем ложиться умирать», — поют солисты ABBA.
Создавали эту песню для мюзикла, который исполнители планировали выпустить вместе с участником «Монти Пайтона» Джоном Клизом. Они подготовили несколько композиций, в том числе и Happy New Year, которая, по задумке авторов, открывала уже 1 января наступившего года. Но мюзикл так и не был закончен, а песня попала в альбом Super Trouper, став одной из самых известных композиций пластинки.