Ничего святого: Пугачева решилась на дерзкую выходку прямо на похоронах друга

Алла Пугачева зря пыталась сохранить втайне свой приезд на похороны Валентина Юдашкина. Несмотря на все усилия у певицы ничего не вышло.

Артистка прибыла на Троекуровское кладбище в числе первых. Звезду подвезли к отдельному входу прощального зала в машине с тонированными окнами в надежде, что она сможет без лишнего шума пройти внутрь зал. Исполнительницу сопровождал охранник, который помог ей выйти из автомобиля. На улице хитрую знаменитость уже поджидали журналисты, которые успели сделать несколько фотографий. Судя по кадрам, опубликованным СтарХитом, Примадонна надела черную шляпку, пытаясь скрыть лицо.

Пугачева отказалась от общения с прессой. Известно, что певица также не стала разговаривать с коллегами, со многими из которых у нее сейчас довольно напряженные отношения из-за эмиграции. К гробу близкого друга она преподнесла огромный букет белых роз, а затем со скорбным лицом отстояла отпевание.