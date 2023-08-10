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Ничего святого: Бузова в купальнике показала, чем «богата»

10 августа 2023 10:15
Ничего святого: Бузова в купальнике показала, чем «богата»

Откровенность певицы не оценили в соцсетях.

37-летняя Ольга Бузова смогла найти время в своем напряженном графике, чтобы устроить небольшой отпуск. Для отдыха она выбрала черноморские курорты Анапы. И исполнительница не отказала себе в удовольствии продемонстрировать в соцсетях пляжные образы.

Для снимков звезда выбрала довольно откровенный раздельный купальник с леопардовым принтом. В бикини Бузова позировала с разных сторон, показывая стройную фигуру. Однако далеко не все комментаторы оценили ее откровенность.

Некоторые подписчики решили, что из-за подобных пикантных снимков у Бузовой складывается достаточно вульгарный образ в Сети. А хейтеры прямо заявили, что звезда уже просто не знает, как привлечь к себе внимание, поэтому в ход идут «горячие» кадры.

Ничего святого: Бузова в купальнике показала, чем «богата»

«Крути, не крути, а замуж никто не берет», «Фигура хороша... Но это какая-то дешевая претензия на порнографию», «Кто-то помнит, как она выглядит в одежде?», «Уже надоели голые тела», — отметили комментаторы.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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