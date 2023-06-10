Ничего святого: Алферова публично оплевала Абдулова

Ирина Алферова до сих пор часто получает вопросы о своей жизни с Александром Абдуловым. Звезды были вместе 17 лет, и их расставание стало большой трагедией для поклонников.

Тем не менее знаменитость нисколько не жалеет о разрыве с ныне покойным актером. К тому же она не скрывает неприятную правду о бывшем муже. Артистка публично оплевала экс-супруга, чем многих возмутила до глубины души.

Не так давно звезда призналась, что Абдулов был человеком безбашенным, без царя в голове. При этом он не смог стать идеальным мужем. Алферова отметила, что рядом с ним ей не хватало любви и заботы. К тому же артист мог позволить себе отношения с другими.

«Я хотела, чтобы он любил только меня, а он любил всех», — заметила Алферова.

Многие осуждают знаменитость за подобные откровения, полагая, что в ее поведении нет ничего святого. Поклонники актера считают, что звезде лучше было промолчать, поскольку говорить нехорошие вещи о покойном несколько неэтично.