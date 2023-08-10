Ничего своего: сыновья Ознобихина из «Реальных пацанов» словно срисованы с отца

Актер Игорь Ознобихин стал известен благодаря роли в комедийном сериале «Реальные пацаны». Там он сыграл участкового Игоря Сергеевича, которому постоянно приходится сталкиваться с проблемами из-за проделок главных героев.

Как и многие коллеги по сериалу, Ознобихин оказался примерным семьянином. Он уже много лет женат и воспитывает двоих сыновей. Жена артиста Ирина далека от публичности и старается без лишней необходимости не контактировать с прессой. Даже ее фотографии появляются в социальных сетях актера совсем редко.

А вот с сыновьями Игорь фотографируется часто и охотно. Макар родился в 2009 году, а Тимофей — в 2011 году, но их нередко принимают за близнецов. Оба сына Ознобихина удивительно похожи не только друг на друга, но и на отца. «Прямо копии!» — восхищаются подписчики актера.

Однако актер не хотел бы видеть в сыновьях свое продолжение. Он дает им возможность самим выбирать свою судьбу, но признается, что не хотел бы видеть мальчишек актерами.