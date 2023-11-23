Ничего своего не осталось: Романец после «Дома-2» чересчур увлеклась пластикой (фото)

Виктория Романец обрела известность благодаря шоу «Дом-2», но поклонники проекта теперь вряд ли ее узнают. После ухода со скандальной телестройки светская львица изменилась до неузнаваемости, и без пластических хирургов тут не обошлось.

Впервые знаменитость легла под нож еще до того, как засветиться на экранах. Виктория сделала ринопластику, но операция дала осложнение. Со временем на спинке носа появилась костная мозоль, которую пришлось убирать хирургическим путем. На этом эксперименты не закончились.

Ринопластику звезда делала еще как минимум один раз: во время ссоры Андрей Черкасов ударил Романец по лицу, и та получила травму носа. Также ни у кого нет сомнений, что брюнетка увеличила губы и скорректировала форму скул.

Результат плачевный: ничего своего у нее попросту не осталось. Хейтеры не раз критиковали блогера за чрезмерное увлечение пластикой, но их мнение ее не интересует.