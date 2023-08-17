Ничего своего не осталось: пухляша из «Дома-2» не узнать после 29 операций

Россияне узнали имя Егора Холявина после проекта «Дом-2». В шоу он попал в поисках любви и популярности и начал отношения с Аленой Ашмариной, но внимание зрители обращали исключительно на внешность звезды экрана. Егор регулярно сталкивался с насмешками из-за лишних килограммов, поэтому однажды решил полностью измениться.

За прошедшие несколько лет мужчина прошел через 29 пластических операций. Он изменил форму век, подбородка, пересадил бороду и прошел через абдоминопластику, восстанавливаясь после сильного похудения. При этом от лишнего веса, как заверяет Егор, сумел избавиться самостоятельно.

В итоге все вмешательства превратили телезвезду в совершенно другого человека. Холявин выглядит иначе, в нем невозможно узнать милого молодого человека, который в 2014 году появился на знаменитой стройке. Не скрывает свои перемены и сам мужчина. По словам знаменитости, он действительно заметно преобразился, а некоторые операции даже были лишними.