Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ничего своего не осталось: пухляша из «Дома-2» не узнать после 29 операций

Ничего своего не осталось: пухляша из «Дома-2» не узнать после 29 операций

17 августа 2023 09:15
Ничего своего не осталось: пухляша из «Дома-2» не узнать после 29 операций

Преображение знаменитости длилось долгих пять лет.

Россияне узнали имя Егора Холявина после проекта «Дом-2». В шоу он попал в поисках любви и популярности и начал отношения с Аленой Ашмариной, но внимание зрители обращали исключительно на внешность звезды экрана. Егор регулярно сталкивался с насмешками из-за лишних килограммов, поэтому однажды решил полностью измениться.

За прошедшие несколько лет мужчина прошел через 29 пластических операций. Он изменил форму век, подбородка, пересадил бороду и прошел через абдоминопластику, восстанавливаясь после сильного похудения. При этом от лишнего веса, как заверяет Егор, сумел избавиться самостоятельно.

В итоге все вмешательства превратили телезвезду в совершенно другого человека. Холявин выглядит иначе, в нем невозможно узнать милого молодого человека, который в 2014 году появился на знаменитой стройке. Не скрывает свои перемены и сам мужчина. По словам знаменитости, он действительно заметно преобразился, а некоторые операции даже были лишними.

Ничего своего не осталось: пухляша из «Дома-2» не узнать после 29 операций

«Я, наверное, где-то переборщил. Я просто начал по накатанной... Я не считаю, что я жертва пластики», — рассказал звезда экрана в одном из шоу.

Фото: Кады из шоу «Дом-2», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше